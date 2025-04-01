Классический пикап Isuzu Dragon Max превратили в спорткар: подробности

Компания Isuzu представила "заряженный" пикап Dragon Max. Пикап Isuzu Dragon Max сохранил кузов оригинального пикапа с удлиненной кабиной в исполнении Space Cab из 90-х. Тем не менее машина подверглась масштабным модернизациям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Carscoops .

Например, на машине установили заниженную подвеску. Другой характерной чертой нового авто стала светодиодная оптика. Решетка радиатора также обзавелась подсветкой. Довершают образ небольшой спойлер на корме и 17-дюймовые черные колеса с низкопрофильными шинами.

В салоне вместо аналоговых шкал перед водителем установлен цифровой дисплей приборов, причем он имеет режим отображения времени пройденного круга. На центральной консоли расположен большой экран медиасистемы. Весь интерьер рестомода обшит алькантарой и украшен углепластиком. Установлены новые кресла с расширенной боковой поддержкой.

Однако главная особенность рестомода Isuzu Dragon Max спрятана под капотом. На машину установили новейший турбодизель MaxForce объемом 2,2 литра, который появился у современного пикапа Isuzu D-Max в прошлом году. В стандартном исполнении этот двигатель развивает 163 л.с. и 400 Нм, но специально для рестомода отдачу двигателя довели до 220 л.с. и 550 Нм. В паре с ним работает восьмиступенчатый "автомат". Оригинальный двигатель Dragon Max развивал всего 100 сил.

Публичный показ рестомода Isuzu Dragon Max состоялся на международном автосалоне в Бангкоке. Дальнейшая судьба проекта непонятна, равно как не опубликована и цена пикапа.