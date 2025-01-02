Классический Ford Mustang превратили во внедорожник в классический Ford Mustang

Кузов машины стилизован под заряженную версию Shelby GT500, а под капотом установлен современный двигатель Coyote V8, сопряженный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Салон автомобиля отделан натуральной кожей. Mustang также оснастили шинами Nitto Ridge Grappler и полноразмерным запасным колесом на крышке багажника.

Несмотря на внедорожный вид, возможности "Мустанга" на бездорожье ограничены из-за отсутствия полного привода. Хотя сзади установлена блокировка дифференциала, короткоходная подвеска не позволит быстро ездить по плохим дорогам. По данным описания лота, на проект было потрачено около 110 тысяч долларов.