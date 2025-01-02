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Классический Ford Mustang превратили во внедорожник в классический Ford Mustang

Фото: классический Ford Mustang превратили во внедорожник (bringatrailer.com)
Автор: Константин Широкун

На онлайн-аукционе Bring a Trailer появился необычный лот - модифицированный Ford Mustang, который превратили во внедорожник. Автомобиль, построенный на базе открытого Mustang 1968 года выпуска, получил ряд нестандартных доработок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bring a Trailer.

Кузов машины стилизован под заряженную версию Shelby GT500, а под капотом установлен современный двигатель Coyote V8, сопряженный с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Салон автомобиля отделан натуральной кожей. Mustang также оснастили шинами Nitto Ridge Grappler и полноразмерным запасным колесом на крышке багажника.

Несмотря на внедорожный вид, возможности "Мустанга" на бездорожье ограничены из-за отсутствия полного привода. Хотя сзади установлена блокировка дифференциала, короткоходная подвеска не позволит быстро ездить по плохим дорогам. По данным описания лота, на проект было потрачено около 110 тысяч долларов.

 

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