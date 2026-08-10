Клапан для излишка: почему контролируемый экспорт газа может укрепить Украину перед зимой

Правительство разрабатывает механизм частичного открытия экспорта природного газа. Несмотря на первое впечатление, речь идет не о вывозе ресурса, нужного потребителям зимой, а об узко зарегулированной продаже излишка, который сегодня оказывает давление на отдельный сегмент рынка. Как должен работать механизм и почему профильные эксперты считают, что при правильном дизайне он скорее усилит энергетическую безопасность, чем ослабит ее, – читайте в нашем материале.
Правительство разрабатывает механизм частичного открытия экспорта природного газа. Несмотря на первое впечатление, речь идет не о вывозе ресурса, нужного потребителям зимой, а об узко зарегулированной продаже излишка, который сегодня оказывает давление на отдельный сегмент рынка.
Как должен работать механизм и почему профильные эксперты считают, что при правильном дизайне он скорее усилит энергетическую безопасность, чем ослабит ее, – читайте в нашем материале.
Главное:
Дискуссия об экспорте газа вернулась в повестку дня из-за дисбаланса в отдельном сегменте рынка. После начала полномасштабной войны промышленное и коммерческое потребление газа упало почти вдвое, тогда как частная добыча осталась относительно стабильной.
По оценке директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, частные компании ежемесячно добывают около 300-330 млн кубометров.
Падение промышленного потребления усугубляется еще одним фактором – остановкой работы морских портов. Предприятия, ориентированные на экспорт, прежде всего металлургические и перерабатывающие, потеряли часть логистики и вынужденно сокращают или останавливают мощности. Это дополнительно уменьшает их спрос на газ в нерегулируемом сегменте и делает профицит еще более ощутимым.
Из-за ограниченного спроса внутренние цены снижаются. По данным ExPro, которые приводит Омельченко, в июле украинский газ стоил более чем на 30% дешевле европейского, а разница с ценами на хабе TTF превысила 20 евро за МВт·час.
"Такой дисбаланс создает не только физический избыток ресурса, но и экономическую проблему", – отмечает эксперт.
По данным Омельченко, по состоянию на 26 июля в подземных хранилищах находилось около 13,1 млрд кубометров газа вместе с буферным – это больше, чем в прошлом году, но еще не основание говорить о гарантированном общенациональном избытке. Речь идет именно о профиците в отдельном сегменте, а не об избытке газа как такового.
Ограниченный внутренний спрос лишает добывающие компании части выручки. Накладывается на это главный фактор риска: российские удары системно выводят из строя газодобывающую инфраструктуру. Поврежденные объекты нуждаются в ремонте, новые скважины – в миллионных инвестициях, геологоразведка – в отдельном финансировании.
Образуется замкнутый круг. Компании недополучают средства за уже добытый газ и одновременно вынуждены вкладывать все большее количество в восстановление после атак.
Без дополнительного рынка сбыта логическое следствие одно – сокращение бурения, отложенные ремонты и риск падения добычи в перспективе. То есть невозможность продать излишек сегодня способна обернуться нехваткой собственного газа завтра.
Как отмечает председатель комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины, вице-президент ICC Ukraine по вопросам энергетики Александр Трохимец, обсуждать сегодня стоит не сам факт возможного экспорта, а качество предлагаемого механизма: если модель одновременно защищает внутренний рынок и дает добывателям ресурс для восстановления после атак, она заслуживает профессии.
Про полный государственный контроль над процессом говорит и директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко: по его словам, частичный экспорт может быть разрешен лишь как ограниченный механизм, который в случае угроз можно оперативно остановить.
"Государство полностью контролирует весь процесс", – подчеркивает он, подразумевая всю цепь – от решения о праве экспорта до возможности его остановить.
Проект правительственного решения описывает не либерализацию вывоза, а управляемый клапан с несколькими предохранителями:
Выручку от экспорта части излишка компании, по замыслу, будут направлять на ремонт поврежденных российскими атаками объектов, закупку оборудования, бурение новых скважин и увеличение добычи.
Логику, которую указывает Трохимец, можно свести к одному тезису: если часть избыточного газа позволят экспортировать, компании получат дополнительный ресурс на ремонт инфраструктуры, новое бурение и поддержку добычи. Другими словами – продают часть газа там, где он стоит дороже, и получают средства, чтобы добывать больше газа в Украине.
Эффект не ограничивается доходами частных добытчиков. Государство может получить дополнительные валютные поступления и большие рентные и налоговые платежи. В более широкой перспективе, говорит Омельченко, речь идет не только о поддержке отдельных компаний, но и об укреплении всего газового рынка – при условии, что механизм одновременно поддерживает добычу, конкуренцию и европейскую интеграцию и не создает рисков для энергетической безопасности.
Самый чувствительный вопрос – влияние на прохождение отопительного сезона. И здесь эксперты сходятся: сам по себе процентный лимит недостаточен. Цифра "до 15%" должна быть потолком, а не автоматическим разрешением.
Омельченко считает, что перед открытием экспорта необходимо учитывать запасы в хранилищах, темпы закачки, прогнозный баланс до завершения зимы, объемы добычи и импорта, потребности газового поколения, возможны морозы и состояние критической инфраструктуры.
О той же логике говорит и Петренко: финальное решение возможно лишь при условии, что оно не повысит риски для поставок газа внутри страны, не повлияет на выполнение графика закачки в ПХГ и на соблюдение прогнозного баланса страны.
Принцип прост: разрешенный объем должен зависеть от фактического состояния системы, а не только формулы в постановлении. Если баланс напряжен – клапан сжимается или перекрывается; если есть подтвержденный избыток – работает. Именно привязка к реальному балансу делает механизм совместимым с безопасным прохождением зимы.
Такой подход не является новшеством. В электроэнергетике он работает давно: экспорт открывается или ограничивается в зависимости от текущего состояния энергосистемы. Когда есть избыток – электроэнергию продают за границу; как только система входит в дефицит, в частности из-за атак или пиковых нагрузок, экспорт сворачивают, а при необходимости открывают импорт.
Этот же управляемый принцип можно применить и к газу: поставлять излишек на внешние рынки только тогда и в том объеме, которые не создают рисков для внутреннего баланса.
Предметом профессиональной дискуссии, по мнению сторонников взвешенного подхода, должна быть не примитивная дилемма "экспортировать или нет", а качество самого механизма: способно ли государство построить модель, при которой ограниченная продажа излишка не вредит подготовке к зиме, не создает дефицита, дает компаниям средства на восстановление, поддерживает новый.
В таких условиях, заключает Омельченко, контролируемый экспорт может улучшить финансовое состояние добывающих компаний, поддержать инвестиции в новые скважины и ускорить восстановление поврежденной инфраструктуры.
Другими словами – превратить локальный избыток газа в инвестиции в будущую украинскую добычу и работать скорее на укрепление страны перед следующей зимой, чем против него.