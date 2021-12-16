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KJF проводиться у центрі єврейської культури та громади, - Шай

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Київ, Четвер 16 грудня 2021 15:58
KJF проводиться у центрі єврейської культури та громади, - Шай Фото: Нахман Ша (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай заявив, що третій Kyiv Jewish Forum, який проходить 15-16 грудня і присвячений 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною, наголошує на вічному зв'язку між народом Ізраїлю та євреями у всіх країнах світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію форуму.

"Ми сильніші, коли ми працюємо разом, як єдиний єврейський народ. Цей захід примітний тим, що проводиться у Києві, колись яскравому центрі єврейської культури та громади. Зараз, у тридцяту річницю встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною, ми усвідомлюємо важливість відродження єврейського життя з попелу", - наголосив Шай.

Він підкреслив, що Держава Ізраїль віддана забезпеченню того, щоб євреї мали право жити повноцінним і щасливим єврейським життям, де б вони не знаходилися.

Як повідомляв раніше президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, гостями та учасниками третього Kyiv Jewish Forum стали глави держав та представники урядів та парламентів з багатьох країн світу.

Зокрема, у Kyiv Jewish Forum взяли участь президент України Володимир Зеленський, президент Ізраїлю Іцхак Герцог, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, представники Єврокомісії, ООН, Сенату та Палати представників США, представники парламентів та урядів України, Ізраїлю, Великобританії, Канади, Італії та інших країн світу, а також науковці та бізнесмени.

Теперішній Kyiv Jewish Forum вже третій. Перший KJF у 2019 році зібрав понад 500 учасників. Гостями та учасниками другого KJF у 2020 році були вже 83 000 осіб, серед них – три президенти, прем'єр-міністр Ізраїлю, представники Держдепартаменту США, Палати Лордів Великої Британії, Єврокомісії, а також урядів та парламентів з багатьох країн Європи та світу.

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