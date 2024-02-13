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Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн гривен для разминирования Украины

Фото: Киевстар и "Повернись живим" собрали 180 млн гривен для разминирования Украины (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В рамках проекта "Нам тут жити" Киевстар и "Повернись живим" аккумулировали 180 млн гривен. Цель сбора, продолжавшегося с мая 2023 года, обеспечение транспортом и оборудованием для разминирования 146 инженерно-саперных групп Сил поддержки ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Нам тут жити" - общая благотворительная инициатива Киевстар и фонда "Повернись живим" при партнерской поддержке группы 1+1 media.

Как отмечают в компании, фандрейзинг объединил украинцев и иностранных партнеров, абонентов и сотрудников мобильного оператора Киевстар, представителей бизнеса и культуры.

"Киевстар продолжает системно поддерживать защитников вместе с нашим надежным партнером - фондом компетентной помощи армии "Повернись живим". Я искренне благодарю каждого, кто поддержал инициативу "Нам тут жити". Объединившись мы даже превысили амбициозную цель в 175 млн грн и собрали 180 млн грн, которые помогут саперам делать наши земли более безопасными для жизни", - отметил генеральный директор Киевстар Александр Комаров.

За время проекта Киевстар перечислил на сбор более 61 миллиона гривен, из них:

  • 31,5 млн – прямой благотворительный взнос Киевстар;
  • более 29,7 млн грн – перечислено благодаря подключениям Суперсилы "Помощь ВСУ" в подписке на тарифы.
  • почти 700 тысяч гривен благодаря вкладам от сотрудников мобильного оператора.

Сбор средств был завершен во время благотворительного аукциона B2U: Business to Ukraine с участием представителей украинского и международного бизнес-сообщества. Благодаря розыгрышу уникальных лотов от украинских художников и фонда "Повернись живим" на разминирование украинских территорий было собрано еще 1,5 млн грн.

"Инженерно-саперные подразделения Сил поддержки ВСУ разминируют освобожденные территории Харьковщины и Херсонщины, Николаевщины и Киевщины. Кроме того, они выполняют сверхважные задачи на фронте. Мы начали передавать им проходные надежные авто и базовое необходимое оборудование по проекту "Нам здесь жить" летом в прошлом году. Это уже существенно усилило саперов и спасло не одну жизнь", - говорит директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут.

106 саперных групп уже укомплектованы необходимым имуществом, последние выдачи снаряжения еще продолжаются.

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