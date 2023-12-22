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Киевстар отменяет следующую плату за тариф и выделяет 100 млн грн для ВСУ

Фото: Киевстар отменяет следующую плату за тариф и выделяет 100 млн грн для ВСУ (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Киевстар завершил возобновление работы базовых сервисов после беспрецедентной для телеком-отрасли хакерской атаки и объявил о бонусах для абонентов и дополнительной помощи ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как заявили в Киевстаре, своими мероприятиями крупнейший оператор мобильной связи Украины хочет "благодарить своих абонентов за их поддержку и доверие".

"Мы благодарны всем нашим клиентам, партнерам, государственным органам, особенно СБУ, за то, что в такой критической ситуации продолжали поддерживать и верить в нас", - заявил президент Киевстара Александр Комаров.

В благодарность абонентам компания отменяет следующую плату за тариф для всех своих пользователей.

У абонентов предоплаты, контракта и "Домашний Интернет контракт" не будет списана плановая плата за пакет услуг в период с 22 декабря по 21 января.

Пользователи сервиса "Домашний Интернет" от Киевстара и "ВСЕ ВМЕСТЕ" получат свои пакеты услуг на весь январь без абонплаты — с 1 по 31 число месяца.

Для корпоративных клиентов Киевстар будет предоставлена скидка 100% на плату за тариф с использованием услуг мобильной связи, фиксированного интернета, передачи данных и телефонии с 1 по 31 января.

Кроме того, Киевстар выделяет для ВСУ донат в сумме 100 000 000 грн: "В соцсетях мы видели много предложений перенаправить персональные компенсации клиентов на помощь ВСУ. Мы решили не выбирать — компенсации или донат. Поэтому, кроме отмены платы за тариф, Киевстар выделяет 100 миллионов грн в помощь ВСУ", - прокомментировал инициативу оператора Александр Комаров.

Подробнее о целевом назначении своего доната Киевстар сообщит впоследствии.

По состоянию на 22 декабря Киевстар возобновил предоставление всех базовых сервисов своим клиентам.

С момента самой масштабной в истории глобального телекома хакерской атаки специалисты оператора работали непрерывно, чтобы как можно скорее вернуть абонентам возможность пользоваться всеми услугами связи на всей территории Украины и за рубежом.

Для корпоративных клиентов мобильной и фиксированной связи оператор также отменяет плату за тариф с 1 по 31 января и предложит специальные условия на другие услуги. На своем официальном сайте Киевстар обнародовал детальные условия предложения для клиентов B2C и корпоративных клиентов.

На своем официальном сайте Киевстар обнародовал подробные условия предложения для клиентов B2C и корпоративных клиентов.

 

 

 

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