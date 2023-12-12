"Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда восстановят связь

Утром 12 декабря произошел масштабный сбой у мобильного оператора "Киевстар". Абоненты массово жалуются на отсутствие связи и интернета, кроме того, есть проблемы с работой банкоматов и терминалов.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент.
При подготовке материала использовались: заявление "Киевстара", публикации КП "Лвівсвітло", данные городских советов Львова, Ровно и Черновцов, обращение мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, посты местных Telegram-каналов и министра внутренних дел Игоря Клименко, эксклюзивные комментарии пресс-службы Министерства цифровой трансформации, "Киевстара", пресс-секретаря "ПриватБанка" Олега Серги, а также информация источников РБК-Украина.
Главное
С самого утра абоненты "Киевстара" начали жаловаться на отсутствие связи. В социальных сетях также появились сообщения о том, что помимо мобильной связи в некоторых регионах не работает проводной домашний интернет. В частности, проблемы наблюдались в Киеве, Одесской и Днепропетровской областях.
Очевидно, сбой также затронул информационные ресурсы компании. По состоянию на 13:30 не открывался официальный сайт "Киевстара".
Фото: сайт "Киевстара" не работает (скриншот)
Отметим, "Киевстар" - это крупнейший украинский оператор телекоммуникаций. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий.
В ноябрьском интервью для Forbes президент "Киевстара" Александр Комаров говорил, что по результатам первых двух кварталов 2023 года количество активных абонентов продолжает снижаться. По сравнению с 2022 годом компания потеряла около 10% клиентов - абонентская база упала с 26 млн до 24,1 млн.
Около 08:00 "Киевстар" подтвердил технический сбой, в результате недоступны услуги мобильной связи и доступа в интернет у части абонентской базы.
"Специалисты компании работают над устранением проблемы. Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - добавили в компании.
Украинские СМИ писали о якобы обысках в офисе "Киевстара", при этом не уточняется, в рамках какого уголовного производства. Также распространяется версия о хакерской атаке.
Источники РБК-Украина подтвердили, что "Киевстар" атаковали хакеры, поэтому восстановление связи и интернета может занять некоторое время. Данный вопрос находится под контролем профильных ведомств.
Пока же абоненты "Киевстара" могут воспользоваться альтернативой - виртуальной карточкой е-сим других операторов. Тем временем в Monobank уже сообщили, что сервис e-SIM "положили" из-за слишком большого наплыва желающих.
По данным РБК-Украина, сейчас ведутся технические работы с другими операторами для предотвращения подобных ситуаций.
В комментариях на странице "Киевстара" в Facebook представители компании пишут, что вмешательство в работу телекоммуникационных сетей через сим-карты полностью исключено.
"Также хотим подчеркнуть, что компания сотрудничает с правоохранительными органами Украины, чтобы исключить возможность повторения ситуации в будущем", - добавили в "Киевстаре".
По состоянию на 12:45 хакерскую атаку подтвердили и в самой компании. В комментарии РБК-Украина сообщили, что утром 12 декабря сеть "Киевстара" стала мишенью мощной атаки. И для фиксации вмешательства в работу сети привлекли правоохранительные органы, которые пришли в офис.
На данный момент известно, что персональные данные абонентов не скомпрометированы. А специалисты работают над устранением последствий хакерской атаки.
Абонентам, у которых нет связи или не могли воспользоваться сервисами, обещают компенсацию.
Обновлено от 14:20
Что касается того, когда восстановится связь, в "Киевстаре" пока не называют конкретных сроков.
"Очень мощная хакерская атака на виртуальную инфраструктуру компании. Частично разрушена IТ-инфраструктура. Поэтому мы еще сейчас находимся в проработке вопроса, сколько времени займет восстановление. Потому никаких стейтментов мы еще не делали", - сказал гендиректор Александр Комаров.
Пока "Киевстар" работает над устранением сбоя, сервис "Дія" посоветовал открыть приложение, пока есть доступ к домашнему интернету или другой сети Wi-Fi. Это позволит загрузить электронные документы, которые можно открыть без доступа к интернету.
Также сервис советовал воспользоваться национальным роумингом. Эта услуга стала доступна во время полномасштабного вторжения России. Она позволяет переключаться между операторами "Киевстар", Vodafone и lifecell без замены сим-карты.
Для этого необходимо:
на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор
на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети
Однако, как оказалось, абоненты "Киевстара" сегодня не могут воспользоваться национальным роумингом.
"Нацроуминг не работает из-за того, что сеть "Киевстара" не может передать информацию о своих абонентах сетям других операторов в результате общего технического сбоя", - сообщили РБК-Украина в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.
При этом абонентов успокаивают, что это временная проблема. Над ее решением работают специалисты "Киевстара", и в ближайшее время услуги мобильной связи и интернета снова будут доступны.
"После решения текущей проблемы мы обсудим со всеми мобильными операторами, как можно в дальнейшем уберечься от аналогичных ситуаций и защитить пользователей от неожиданных проблем со связью", - добавили в Минцифры.
Как сообщили в Vodafone, от абонентов "Киевстара" поступает большое количество обращений относительно национального роуминга.
"На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это также только сеть lifecell. Мы уже сообщили об этом коллегам из "Киевстара", остаемся на связи и желаем как можно скорее вернуться в строй", - сообщили в компании.
В lifecell подтверждают, что с их стороны национальный роуминг работает корректно, проблемы наблюдаются со стороны оператора "Киевстар".
Пресс-секретарь "ПриватБанка" Олег Серга сообщил РБК-Украина, что сбой в "Киевстаре" повлиял на работу некоторых банкоматов и терминалов самообслуживания.
"В связи со сложностями в работе мобильного оператора "Киевстар", некоторые pos-терминалы, банкоматы и терминалы самообслуживания могут работать нестабильно или не иметь связи", - отметил он.
По его словам, прилагается максимум усилий, чтобы разрешить ситуацию и обеспечить доступность всех услуг в режиме 24/7.
По состоянию на 10:30 во Львове продолжали гореть уличные фонари. Как объяснили в коммунальном предприятии "Львівсвітло", из-за сбоя в работе "Киевстара" линии электропередач отключают в ручном режиме.
"Поэтому время уличного освещения и аварийных работ может быть увеличено", - говорится в сообщении.
Здесь похожая проблема. Как заявил мэр Руслан Марцинкив, дистанционное отключение фонарей осуществляется через GSM-модемы, в которые уставлены сим-карты "Киевстара". Поэтому сегодня уличное освещение отключается в ручном режиме. Кроме того, фиксируется сбой в работе других систем, например, DozoR City.
"Есть определенные проблемы, касающиеся связи и коммуникации. Поэтому могут быть разные сбои в работе коммунальных служб", - добавил он.
В этом городе тоже кое-где продолжает гореть уличное освещение. Местные Telegram-каналы пишут, что это связано со сбоем в "Киевстаре". Поэтому отключать фонари вручную будут там, где это возможно.
В этом областном центре сбой привел к отключению "горячей линии" Ровенского городского совета. В настоящее время мобильные номера 1553 и 096-333-15-53 временно не работают.
Звонки принимаются на стационарные номера 1553, 63-63-95, 26-67-68, а также на мобильный 099-333-15-53.
В Черновцах возможны проблемы с оплатой за проезд в городском транспорте через валидатор. Но только при использовании банковской карты или смартфона с NFC.
"Поездки будут регистрироваться, но деньги за проезд будут списаны только после возобновления работы сети", - добавили в городском совете.
Из-за сбоя в работе мобильного оператора тоже есть проблемы с автоматическим выключением уличного освещения. Работники коммунального предприятия "Міськсвітло" постепенно делают это вручную.
Кроме того, как заявили в Сумском городском совете, на территории территориальной громады временно не работает система оповещения о воздушных тревогах.
"На время устранения специалистами мобильного оператора технических неисправностей, оповещение громады во время воздушной тревоги будут осуществлять работники патрульной полиции и ГСЧС", - добавили в горсовете.
Сбой в работе "Киевстара" не влияет на работу системы оповещения о воздушной тревоге. Даже в случае обесточивания часть системы будет работать автономно.
В то же время, в местах установки старой части системы в случае отсутствия света о сирене будет оповещать патрульная полиция через громкоговорители.
Что касается оплаты проезда в Киевском метрополитене, то она осуществляется в обычном режиме.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко успокаивает: несмотря на технический сбой абонентам "Киевстара" доступны звонки на экстренные номера 101, 102 и 112.
"Если вам нужна срочная помощь - связаться с родными или вызвать экстренные службы - обратитесь в ближайшее управление полиции или пожарно-спасательную часть", - добавил он.
Кроме того, помощь можно попросить у нацгвардейцев, полицейских и пограничников, которые несут службу в населенных пунктах и на дорогах. Также в развернутых на базе подразделений МВД пунктах несокрушимости можно воспользоваться Wi-Fi.
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