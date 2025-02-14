В Киевском зоопарке пополнение: у пары гуанако родился малыш (фото)

Малыш появился на свет крепким и здоровым, с весом 8 кг. За три недели он уже набрал 5 кг, продолжая питаться исключительно маминым молоком. Несмотря на это, любознательный Санчо уже пробовал есть зеленые веточки, но пока не готов отказываться от привычного рациона.

Родители Санчо пристально следят за каждым его шагом. Работники зоопарка рассказывают, что ночью вся семья вместе спит на мягком сене - теперь между Ракель и Рикардо всегда укладывается их сыночек.

Киевский зоопарк приглашает всех желающих познакомиться с маленьким Санчо. Посетить зоопарк можно ежедневно, вход доступен до 15:00, а пребывание на территории возможно до 16:30.

Администрация призывает посетителей соблюдать правила безопасности и, в случае воздушной тревоги, переходить в укрытие.