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В Киевском зоопарке пополнение: у пары гуанако родился малыш (фото)

Фото: Семья гуанако (Киевский зоопарк)
Автор: Татьяна Веремеева

В Киевском зоопарке родился детеныш гуанако. Малыша, который появился у пары Ракель и Рикардо назвали Санчо. Детеныш уже начал изучать окружающую среду обитания.

Малыш появился на свет крепким и здоровым, с весом 8 кг. За три недели он уже набрал 5 кг, продолжая питаться исключительно маминым молоком. Несмотря на это, любознательный Санчо уже пробовал есть зеленые веточки, но пока не готов отказываться от привычного рациона.

Родители Санчо пристально следят за каждым его шагом. Работники зоопарка рассказывают, что ночью вся семья вместе спит на мягком сене - теперь между Ракель и Рикардо всегда укладывается их сыночек.

Киевский зоопарк приглашает всех желающих познакомиться с маленьким Санчо. Посетить зоопарк можно ежедневно, вход доступен до 15:00, а пребывание на территории возможно до 16:30.

Администрация призывает посетителей соблюдать правила безопасности и, в случае воздушной тревоги, переходить в укрытие.

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Также мы рассказывали, что в Одесском зоопарке леопард напал на работника, который зашел в вольер для уборки. На месте происшествия полицейские обнаружили еще одного сотрудника, который пытался помочь раненому и оказался в ловушке. Чтобы спасти людей, правоохранители вынуждены были застрелить хищника. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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