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В Киевском приюте для животных ночью произошел пожар, полиция открыла производство

Фото: в Киевском приюте для животных ночью произошел пожар, полиция открыла внедрение (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Сергей Пышкин

Вчера, 23 сентября, около 23:00 произошел пожар в приюте для животных в Голосеевском районе Киева. Открыто уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Происшествие произошло на улице Заболотного вчера, 23 сентября, около 23:00 часов. На место немедленно прибыли пожарные ГСЧС, которые ликвидировали пожар, а также правоохранители Голосеевского управления полиции и медики", - добавляет пресс-служба. 

Отмечается, что волонтеры самостоятельно возвели приют, а гражданские занимались животными и присматривали за ними. 

Согласно предварительным данным, в приюте находились около 60 котов, 7 из которых погибли в результате пожара. Другие были доставлены в ветеринарные клиники с ожогами.

 

Фото: в Киевском приюте для животных ночью произошел пожар, полиция открыла внедрение (facebook.com/UA.KyivPolice)

Правоохранители начали расследование по ч. 2 ст. 194 УК Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества, повлекшее тяжкие последствия. Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 299 УК Украины - жестокое обращение с животными.

Как помочь правоохранителям

"Если у вас есть информация об обстоятельствах данного пожара или вы стали его очевидцами, просим сообщить об этом по телефону дежурной части Голосеевского управления полиции", - добавляет пресс-служба. 

Сообщить можно по номерам 0 (63) 445 79 73 или 102.

Напомним, РБК-Украина писало также о том, что, вчера, 23 сентября в Дарницком районе Киева произошел пожар в одной из квартир многоэтажки.

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