В киевском метро задержали мужчину с гранатой

"На станции метро "Минская" правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и страсть к ней", - говорится в сообщении. .

На место прибыли следственно-оперативная группа и задокументировала преступление. Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушитель, 29-летний уроженец Одесской области, был задержан.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.