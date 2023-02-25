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В киевском метро задержали мужчину с гранатой

Фото: в киевском метро задержали мужчину с гранатой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве на станции метро "Минская" у мужчины в кармане обнаружили гранату "Ф-1" и запал к ней, ему грозит до семи лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Главного управления Национальной полиции в Киеве.

"На станции метро "Минская" правоохранители заметили гражданина, который постоянно оглядывался и вел себя подозрительно. Полицейские остановили мужчину для проверки, а во время поверхностной проверки обнаружили у него в кармане гранату "Ф-1" и страсть к ней", - говорится в сообщении. .

На место прибыли следственно-оперативная группа и задокументировала преступление. Изъятое вещественное доказательство правоохранители отправили на экспертное исследование, а правонарушитель, 29-летний уроженец Одесской области, был задержан.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения - ночной домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Напомним, это не первый случай в столичном метро. В марте прошлого года правоохранители задержали на станции метрополитена мужчину с гранатой и боеприпасами.

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