В Киевской ОВА рассказали, будут ли отменять комендантский час на Пасху

По словам начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко, обратился с просьбой к представителям церквей соблюдать меры безопасности.

"Несмотря на сложную ситуацию в безопасности должны сделать все, чтобы для каждого жителя Киевщины праздник был мирным и спокойным. Угроза новых атак россиян значительна. Поэтому все богослужения должны быть максимально безопасными", - рассказал он.

Именно поэтому в ночь с субботы 4 мая на воскресенье 5 мая в Киевской области комендантский час будет действовать без изменений – с 00:00 до 5:00. В настоящее время запрещено передвижение по улице, поэтому богослужения должны транслироваться в онлайн-режиме.

Однако храмы можно будет посетить по завершении комендантского часа.

Пасха в 2024 году

В Харькове в этом году на Пасху будет закрыт вход на городские кладбища, а также мемориальные комплексы, подчиняющиеся коммунальному предприятию (КП) "Ритуал".

Данное решение было принято из-за усиления Россией ракетных атак, а также ударов дронов.

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