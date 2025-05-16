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В Киевской области сбивают вражеские беспилотники, которые "сунут" на столицу

Фото: в Киевской области работает ПВО из-за атаки "Шахедов" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области заметили этой ночью вражеские ударные беспилотники, и в регионе ведется работа сил и средств противовоздушной обороны. Фиксируется движение БПЛА противника в сторону столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА) и Воздушные силы ВСУ.

О боевой работе по отражению дроновой атаки в Киевской области стало известно в 03:53.

В КОВА рассказали, что было зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников, и "в регионе работают силы ПВО".

В администрации обратились к жителям области с просьбой не снимать на фото и видео работу защитников неба, и находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Как сообщили в Воздушных силах, в направлении города Киев с юго-востока фиксировалось движение БПЛА врага.

"В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в заявлении Киевской городской военной администрации (КГВА).

Воздушная атака - комбинированная

Тут также стоит отметить, что такая дроновая атака, в частности в Киевской области, происходит на фоне сообщения военных об угрозе баллистики. При этом "покраснела" на карте тревоги большая часть территории страны из-за угрозы ракетных ударов. Тревога была объявлена также и в столице.

В мониторинговых группах писали, что фиксировалась угроза применения врагом баллистики с территории оккупированного Крыма.

Параллельно с этим в Воздушных силах в течение ночи несколько раз сообщали об активности вражеской тактической авиации, и о российских авиаударах по Сумской и Донецкой областях.

Как сообщалось ранее, в ночь на 16 мая российские захватчики атакуют Украину ударными беспилотниками, а запускают "Шахеды" как с северного, так и с южного направлений.

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Киевская областьПВОАтака дронов