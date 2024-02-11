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В Киевской области упали обломки "Шахедов", был пожар

Фото: в Киевской области упали обломки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области упали обломки сбитых дронов-камикадзе. Возник пожар, есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

В Киевской области ночью работали силы противовоздушной обороны. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано.

Но из-за падения обломков дронов на территории одного из предприятий возник пожар. Его уже ликвидировали.

Кроме того, из-за атаки в Киевской области повреждены склады, СТО, ангар, админздание предприятия, легковой автомобиль и погрузчик.

Жертв и пострадавших среди населения нет.

Что известно о ночной атаке

В ночь на 10 февраля кафиры выпустили по Украине 45 дронов-камикадзе, силы ПВО работали в девяти областях, удалось сбить 40 "Шахедов".

Россияне направили "Шахеды" на юг Украины и Киев. На подступах к столице сбили все дроны, попаданий в Киеве не было.

В Николаеве из-за удара вражеского беспилотника вспыхнул пожар. Пострадал мужчина. В Днепропетровской области в результате ночной атаки также пострадавший.

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Киевская областьПожарПВОВойна в УкраинеАтака дронов