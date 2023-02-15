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В Киевской области - тревога. В сети пишут о "неизвестном объекте" в воздухе

Фото: в Киевской области 15 февраля объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киевской области сегодня, 15 февраля объявили воздушную тревогу. В сети в это время пишут о "неизвестном объекте" в воздухе.

Что известно на этот момент о причинах воздушной тревоги в Киевской области - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, что в столице воздушная тревога не объявлена, пока она только в Киевской области.

По состоянию на 13:36, карта воздушных тревог выглядит так:

Мониторинговые Telegram-каналы распространяют информацию о том, что в воздушном пространстве области якобы может быть разведывательный БПЛА или воздушный шар с радиолокационными отражателями.

Также сети сообщают о звуках взрывов в Киевской области. Предполагается, что это работа ПВО.

Отметим, что официальных комментариев по поводу причин тревоги в Киевской области пока нет.

Напомним, ранее российские оккупанты уже запускали в украинское воздушное пространство шары с отражателями для того, чтобы "напрячь" и отвлечь внимание ПВО.

Как объяснил РБК-Украина спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, враг запускает такие шары, чтобы отвлекать и истощать украинскую ПВО, ведь военным приходится за ними следить, а также, в случае принятия соответствующего решения, сбивать ракетами.

Также во время подобной "атаки" воздушными шарами россияне могут и запускать разведывательные беспилотники.

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Киевская областьвоздушная тревога