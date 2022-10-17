В Киевской области работает ПВО: что известно

Жителей Киевской области предупредили о работе сил противовоздушной обороны вечером 17 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВ Алексея Кулебу.
"Жители Киевской области! Находитесь в укрытиях! Позаботьтесь о себе и своих близких. В области работают силы ПВО", - написал он.
Кулеба призвал украинцев не делать фото и видео и не выкладывать их в соцсетях.
Мэр Борисполя Владимир Борисенко добавил, что силы ПВО работают в городе. Он призвал сохранять спокойствие и оставаться в укрытиях.
Отметим, что ряд Telegram-каналов сообщал о пролете дронов под Киевом и взрывах.
Напомним, сегодня днем советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что силы ПВО уничтожили три ракеты на подлете к Киеву.
Полиция также показала обломки иранского дрона, сбитого сегодня под Киевом.
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