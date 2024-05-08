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В Киевской области работает ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Константин Широкун

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, жителей региона призвали соблюдать информационную тишину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА и Telegram КГВА.

"Жители Киевской области! В регионе работают силы ПВО. Следуйте информационной тишине. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении Киевской ОВА.

Жителей области также призвали по возможности до окончания воздушной тревоги оставаться в укрытиях.

В КГВА подтвердили работу сил ПВО в области и отметили, что для Киева сохраняется ракетная угроза.

Ночная атака по Украине 8 мая

В ночь с 7 на 8 мая российские войска совершили комбинированную массированную атаку на территорию Украины с применением ударных дронов типа "Шахед" и крылатых ракет разных типов. 

Беспилотники влетали в воздушное пространство с северного и южного направлений, о работе ПВО сообщалось в нескольких областях.

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Киевская областьПВО