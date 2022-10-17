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В Киевской области сообщают о работе ПВО

Фото: в Киевской области работает ПВО (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области с утра 17 октября предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.

"Киевская область! В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Киевской области в 6:12 объявили воздушную тревогу. По состоянию на 8:15 она продолжается.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)

Напомним, сегодня утром оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Известно о попадании в Шевченковском районе.

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