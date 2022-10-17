В Киевской области сообщают о работе ПВО

В Киевской области с утра 17 октября предупредили о работе сил противовоздушной обороны. Жителей призвали находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.
"Киевская область! В области работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до окончания тревоги", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в Киевской области в 6:12 объявили воздушную тревогу. По состоянию на 8:15 она продолжается.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот alerts.in.ua)
Напомним, сегодня утром оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе. Известно о попадании в Шевченковском районе.
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