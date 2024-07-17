В Киевской области непогода привела к аварийным отключениям света

Из-за непогоды днем среды, 17 июля, в ряде общин Киевской области была повреждена энергетическая сеть. Там аварийно выключено электроснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

По данным ДТЭК, больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы. Из-за стихии была повреждена энергосеть, что в свою очередь привело к аварийным отключениям.

На месте уже работают энергетики ДТЭК и ликвидируют последствия аварий.

"По прогнозам синоптиков завтра также ожидается гроза. Будем работать до полного возвращения света во все дома области", - говорится в сообщении.