В Киевской области непогода привела к аварийным отключениям света
Из-за непогоды днем среды, 17 июля, в ряде общин Киевской области была повреждена энергетическая сеть. Там аварийно выключено электроснабжение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
По данным ДТЭК, больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы. Из-за стихии была повреждена энергосеть, что в свою очередь привело к аварийным отключениям.
На месте уже работают энергетики ДТЭК и ликвидируют последствия аварий.
"По прогнозам синоптиков завтра также ожидается гроза. Будем работать до полного возвращения света во все дома области", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня днем РБК-Украина сообщало, что в Киеве и Киевской области объявили штормовое предупреждение на вторую половину дня.
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