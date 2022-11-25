В Киевской области несколько семей отравились угарным газом из-за генератора, есть погибший

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерала Андрея Небитова.

Как отметил Небитов, семья использовала электрогенератор прямо в помещении. В результате отравления погиб мужчина, его жену врачи успели госпитализировать.

Еще один инцидент произошел в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала плохо стало 72-летней женщине, а затем ее 4-летней внучке. Также состояние ухудшилось у 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

"В очередной раз предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность работы газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни", - пишет Небитов.