RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области несколько семей отравились угарным газом из-за генератора, есть погибший

Фото: в Киевской области несколько семей отравились угарным газом из-за генератора, есть погибший (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В селе Бобрица Киевской области семья отравилась угарным газом из-за неправильной эксплуатации электрогенератора. Есть погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал генерала Андрея Небитова.

Как отметил Небитов, семья использовала электрогенератор прямо в помещении. В результате отравления погиб мужчина, его жену врачи успели госпитализировать.

Еще один инцидент произошел в Гостомеле, где угарным газом отравилась целая семья. Сначала плохо стало 72-летней женщине, а затем ее 4-летней внучке. Также состояние ухудшилось у 12-летней девочки и ее 48-летнего отца.

"В очередной раз предостерегаю: не пренебрегайте инструкцией по эксплуатации электрогенераторов и приборов для отопления систем. Вовремя проверяйте исправность работы газовых приборов и вентиляции! Заботьтесь о своем здоровье и жизни", - пишет Небитов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область