С начала полномасштабного вторжения предприятие не останавливало работу. К тому же, конечный бенефициарный владелец комбината Хайнц Циннер (Heinz Zinner), директор австрийского Pulp Mill Holding, уверен, что инвестировать в программы оптимизации и безопасности необходимо даже во время войны.

В функционале интегрированной системы управления ККБК – производственная безопасность

Стандартизированный подход к производству и бизнес-процессам, применяемый на Киевском картонно-бумажном комбинате, гарантирует качество и безопасность производимой на предприятии продукции и обеспечение надлежащих условий для работников. Владелец ККБК Хайнц Циннер (Heinz Zinner) всячески способствует европейскому вектору повышения уровня ответственности промышленного сектора, поэтому обуховское предприятие проходит регулярные проверки независимыми аудиторскими компаниями относительно надлежащего выполнения требований международных стандартов.



В основе экономической кадровой стабильности любого завода – производственная безопасность, требующая регулярного усовершенствования и значительных финансовых ресурсов. Из-за высоких рисков привлечения внешних инвестиций, к сожалению, сегодня есть ограниченные возможности. Киевскому КБК пока не удалось воспользоваться банковскими кредитными программами, поэтому предприятие инвестировало собственные средства в модернизацию оборудования. Владелец Хайнц Циннер (Heinz Zinner) отмечает, что с решением этого важного вопроса медлить нельзя.

Владелец реализует масштабный проект по модернизации ключевых мощностей

Своевременное обновление оборудования – необходимый шаг для развития любого дела, ведь позволяет решить целый ряд задач:

современное оборудование расширяет возможности удовлетворения запросов современного рынка и дает конкурентное преимущество;

ускорение производственных процессов способствует экономии времени;

обеспечение энергоэффективности;

гарантия усиления сохранности труда для персонала;

минимизация затрат на техническое обслуживание и ремонт и т.д.

Заместитель Председателя Наблюдательного Совета ККБК Ivo Valtchev на переговорах у подрядчика Toscotec

В этой связи на Киевском картонно-бумажном комбинате начаты работы по модернизации сушильной части бумагоделательной машины №2. Это один из самых масштабных проектов ККБК за последние годы, как с учетом инвестиций, так и сложности выполнения, которые будут включать следующие этапы:

приобретение оборудования у компании Toscotec – крупнейшего поставщика сушилок Steel Yankee в Европе;

доставка гигантского вала и составляющих из Италии на комбинат;

монтажные работы по замене цилиндра Yankee и колпака скоростной сушки, являющегося неотъемлемой частью механизма.

Инвестиция в энергоэффективность комбината

Общая стоимость проекта составляет около 7 млн евро, однако руководство Киевского картонно-бумажного комбината, владелец Хайнц Циннер (Heinz Zinner) и члены Наблюдательного Совета ККБК уверены в целесообразности капиталовложения.



Цилиндр Yankee – один из крупнейших механизмов на комбинате

Гигантский вал теперь будет из стали (наличный из чугуна). Современный материал и инновационная конструкция позволят уменьшить расход тепловой энергии и снизить энергопотребление, что в украинских реалиях чрезвычайно важно, как для самого предприятия, так и для нужд общей украинской энергосистемы.

Все работы планируется завершить к концу 2025 года. И это не единственное улучшение, которое будет реализовываться на Киевском картонно-бумажном комбинате в ближайшее время, ведь топ-менеджмент предприятия и его владелец Хайнц Циннер (Heinz Zinner) нацелены на успех долгосрочной перспективы.