Киевский картонно-бумажный комбинат: главное для работодателя – ответственность

Вторжение россии на территорию Украины существенно повлияло на все сферы. Одним из наиболее ощутимых последствий стала масштабная миграция. Большое количество украинцев уехало за границу. Кроме того, тысячи мужчин и женщин вступили в Вооруженные силы. Эти факторы привели к значительному оттоку рабочей силы из всех отраслей экономики. Ситуация оказалась сложной для бизнеса, ведь большинство компаний потеряло ключевой персонал.

В таких условиях эффективная кадровая политика стала очень важной для обеспечения стабильности бизнеса. Примером может служить Киевский картонно-бумажный комбинат в Обухове, который не остановил работу и продолжает быть гарантом стабильности и справедливой социальной политики для тысяч работников и их семей.

ККБК: безопасность, взаимоподдержка, адаптация к новым условиям

На предприятии отмечают: высокая корпоративная культура всегда была ключевой для компании с европейским бенефициаром (акции завода принадлежат австрийскому холдингу Pulp Mill Holding GmbH). Так что с началом полномасштабной войны компания продолжила акцентировать внимание на поддержке работников.

Киевский картонно-бумажный комбинат заботится о своих работниках, создавая ряд социальных программ и мероприятий, способствующих улучшению их благосостояния и качества жизни. В частности, коллективный договор гарантирует различные льготы и предусматривает специальные выплаты к юбилеям, а также в связи с рождением ребенка, выходом на пенсию.

ККБК также заботится о здоровье своих работников, предоставляя медицинское страхование и доступ к неотложной и специализированной медицинской помощи. Наличие амбулатории позволяет оперативно реагировать на потребности коллектива.

Работникам доступны транспортные услуги, которые тоже являются частью корпоративной политики предприятия. Кроме этого, на ККБК утверждены и действуют программы оздоровления работников и их семей, социальной и другой поддержки.

ККБК своевременно отреагировал на новые вызовы, связанные с полномасштабной войной. Так, комбинат сохранил рабочие места и среднюю зарплату за работниками, приобщившимися к защите государства. Члены их семей всегда могут рассчитывать на все виды поддержки. Также предприятие обеспечило трудоустройство внутренне перемещенных лиц, приехавших в Обухов из пострадавших регионов.

ККБК развивает социальные программы, несмотря на внешнее давление

Полномасштабная война поставила Киевский картонно-бумажный комбинат перед еще одним серьезным вызовом. Определенные заинтересованные лица, имеющие рычаги государственного влияния, с начала 2022 года начали оказывать давление на ККБК. Речь идет об обысках, аресте имущества, обвинениях со стороны полиции и прокуратуры, регулярных усиленных проверках.

Кроме того, организована массова информационная кампания для формирования необходимого общественного мнения. Основной повод — упоминания бывшего бенефициара Владимира Крупчака. Дело в том, что много лет назад он был гражданином России. Именно на этом и акцентируют желающие отобрать ККБК.

Однако реальность другая. Владимир Крупчак задолго до войны сменил гражданство на украинское, а затем стал гражданином Кипра. В 2022 году произошла реструктуризация Pulp Mill Holding GmbH: компания не имеет активов в России, а ее владельцем является гражданин Австрии Хайнц Циннер. Эти изменения произошли публично: проведены необходимые процедуры, есть документы и официальные заявления.

Но их недостаточно для государственных структур. Давление на ККБК продолжается. Несмотря на это, предприятие продолжает стабильно работать и выполнять возложенные на себя социальные обязанности, а также своевременно уплачивать официальную зарплату и налоги. На комбинате уверены: очень важно сохранить условия, созданные для работников. Ведь главное для современного работодателя — ответственность: перед коллективом, общиной, государством. Жаль, что такой же ответственности не хватает функционерам в определенных государственных кругах.