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Киевский фуникулер закроют на месяц для ремонта

Фото: Киевский фуникулер закроют на ремонт до конца лета (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Киевский фуникулер больше месяца закроют на ежегодный плановый ремонт. Он продлится с 22 июля по 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, за это время отремонтируют машинный, компрессорный и тиристорный залы.

Кроме того, проведут сокращение троса, обследуют контактную сеть и шпалы и частично заменят, выполнят текущий ремонт вагонов.

"Перед запуском работы фуникулера специалисты проведут статические и динамические испытания под погрузкой", - говорится в сообщении.

Фуникулер

Киевский фуникулер – это один из видов общественного транспорта в Киеве, столице Украины. Он соединяет Подол (исторический район города) с Верхним городом (Михайловская площадь). Фуникулер был открыт в 1905 году и является одним из старейших в Украине.

Основные характеристики:

  • Длина маршрута составляет около 222 метров.
  • Перепад высот между нижней и верхней станциями составляет около 75 метров.
  • Поездка длится около 3 минут.
  • На маршруте есть две станции: нижняя станция "Подол" и верхняя станция "Михайловская".

Фуникулеры используют как местные жители, так и туристы, желающие насладиться живописными видами на Днепр и исторические районы Киева.

Фуникулер каждый год проходит плановый ремонт. Обычно это происходит летом.

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Киев