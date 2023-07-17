RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевским больницам установят автономные солнечные электростанции, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Ряд киевских медучреждений будут обеспечены бесперебойным энергоснабжением благодаря установке автономных солнечных электростанций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Киева Виталия Кличко.

"Прошлый отопительный сезон показал, насколько системны обстрелы россией объектов критической инфраструктуры, от которых зависит энергопитание, в частности, медучреждений Киева. Где отключение оборудования может привести к летальным или тяжелым последствиям. Проект по установке солнечных электростанций обеспечит бесперебойное энергоснабжение 3 медучереждений - одной из городских клинических больниц, роддому, перинатальному центру", - отметил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам мэра Киева, финансирование проекта стоимостью 500 тысяч евро будет обеспечено грантовыми средствами Немецкого общества международного сотрудничества.

"Оборудование позволит также частично заместить объем потребленной энергии из возобновляемых источников, аккумулировать электроэнергию, что нивелирует риски обесточивания заведений. И уменьшить объемы выбросов CO2", - рассказал мэр Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарніВиталий Кличко