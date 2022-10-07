Киевское "Динамо" стало партнером UNITED24

"Благодаря поддержке UNITED24 со всего мира Минздрав уже смог закупить и автомобили скорой помощи, и аппараты ИВЛ, и много важного медицинского оборудования. А Черниговская городская больница станет первым проектом UNITED24 по восстановлению социальной инфраструктуры. И мы рады начинать его вместе с легендарным клубом", - заявил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что больница нуждается в восстановлении отделения рентгенологии, разрушенного российскими ракетами. Несмотря на повреждения, больница продолжает оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам.

"В это сложное время платформа UNITED24 стала надежной опорой и поддержкой для медицинской системы Украины. За короткий период нам удалось настроить работу и системно закупать необходимое медицинское оборудование для больниц, в частности в прифронтовых областях. Восстановление рентгенологического отделения - это возможность оказывать качественную диагностику и медицинскую помощь жителям всего региона", - добавил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

На встрече присутствовали Виталий Сивков, первый вице-президент "Динамо", Максим Радуцкий, директор по развитию клуба и голкипер "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу Георгий Бущан.

"Match for peace #StopWarInUkraine, происходившие в европейских странах, объединили миллионы людей. Это были не просто футбольные игры, а настоящие антивоенные события, сплотившие весь мир вокруг поддержки Украины и помощи пострадавшим от войны, начатой РФ. Спасибо всем болельщикам и благотворителям за поддержку", - заявил Георгий Бущан.