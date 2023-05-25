Киевский облсовет провел собственное расследование по закупке медоборудования для онкодиспансера

Киевский областной совет провел собственное расследование по закупке томографа по цене, завышенной в полтора раза, для онкодиспансера. В облсовете пришли к выводу, что эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24 канал.

Так, к депутатам Киевского облсовета обратилась общественная организация "Национальное движение "За трансплантацию" с просьбой не оставлять жителей Киевщины без диагностического оборудования, которое жизненно необходимо для своевременного и эффективного лечения болезни".

На постоянной профильной комиссии взяли слово как представитель центральной закупочной организации КЗ КОР "База специальной медицинской поставки" Владимир Тимофейчук, так и генеральный директор КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" Алла Арешкович.

Тимофейчук рассказал депутатам Киевского областного совета о том, как осуществлялась процедура закупки. Он отметил, что закупка системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в размере 44 миллиона 980 тысяч гривен была осуществлена с соблюдением всех требований законодательства. Этот факт подтвердила и Госаудитслужба, которая проверила данную закупку и не выявила нарушений законодательства о стоимости этого оборудования.

Алла Арешкович отметила, что данное оборудование имеет полную комплектацию, необходимую для проведения исследований и получения точнейших результатов диагностирования и стадирования рака. Ведь в связи со значительным прогрессированием онкозаболеваемости вопрос адекватной диагностики очень острый.

Именно поэтому цена закупаемого томографа выше, чем у подобных аналогов, как говорится, стандартной комплектации. Кроме того, еще в 2020 году диспансером были представлены предложения в Департамент здравоохранения Киевской областной государственной администрации в части внесения изменений и дополнений в областную программу "Здоровье Киевщины", где коммерческое предложение системы ОФЭКТ уже к тому времени составляло те же 44 миллиона гривен, говорилось на заседании профильной комиссии.

Выслушав все стороны, депутаты рекомендовали Департаменту здравоохранения КОГА, как главному распорядителю бюджетных средств, обратиться в Киевскую областную военную (государственную) администрацию по финансированию данного медицинского оборудования.

Соответственно, по словам депутата Киевского областного совета Владимира Тимофейчука, вся информация в медиа по закупке томографа для заказчика-инициатора КНП КОР "Киевский областной онкологический диспансер" по завышенной цене - манипуляции.

"Видю, что целью таких публикаций является подрыв доверия к субъектам публичных закупок и, пожалуй, главным - желание сорвать закупку жизненно важного медицинского оборудования для пациентов Киевщины", - подчеркнул Тимофейчук.