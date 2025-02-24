Киевская галерея заявила о непрозрачных схемах с имуществом Национального союза художников Украины

В течение 15 лет галерея М17 на справедливых условиях сотрудничала с Киевским союзом художников (а впоследствии - с Национальным союзом художников Украины), арендуя это здание.

"Однако сегодня деятельность ЦСИ М17, как и имущество Союза художников, оказались под угрозой из-за непрозрачных "схем" управления имуществом, принадлежащим НСХУ", - говорится в сообщении на сайте Центра.

В Центре современного искусства объяснили, что в декабре 2024 года столкнулись со сложностями во время очередного продления договора аренды. Руководство Национального союза художников представляла компания ООО "Сервис НСХУ 2022".

"Переговоры проходили ультимативно, возможность конструктивного диалога была фактически заблокирована. Во время переговоров, представителям ЦСИ М17 прямо угрожали тем, что помещение могут передать в аренду, к примеру, под супермаркет "АТБ", поскольку, по мнению арендодателя, такая сделка принесла бы больше доходов", - сообщили в М17.

В заявлении Центра говорится о том, что Национальный союз художников продал долю в дочерней компании "Сервис НСХУ" неизвестному в художественных кругах адвокатскому бюро "Мизернюк и партнеры", которое теперь концентрирует доходы от аренды имущества Союза. Соответственно, дельта прибыли оказывается не только у НСХУ, но и у физического лица Мизернюк Н., которая не имеет никакого отношения к членам НСХУ. В это же время, странным образом распоряжается имуществом Союза и получает выгоду от имущества художественной организации адвокат, физическое лицо.

"Это приводит к выводу, что ряд действий является систематизированной схемой кражи", - отметили в Центре современного искусства М17.

М17 призывает неравнодушных людей, художников, работников культуры, членов Национального союза художников поддержать сохранение культурной институции, а также защитить современное украинское искусство и имущество Союза.

Также в Центре напомнили, что вскоре состоятся выборы председателя НСХУ. Поэтому встанет вопрос в избрании лица, которое будет нести ответственность за обеспечение прозрачности в управлении имуществом.