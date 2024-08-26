В Киевской области создали первый инклюзивный городок для ветеранов: как он выглядит (фото)

Как выглядит инклюзивный городок

Согласно информации Кравченко, в целом в комплексе 59 домов, каждый из которых - на 75-80 квадратных метров.

Жилой комплекс для ветеранов (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Жилье и земля, а это 4-5 соток, станут собственностью наших защитников и их семей. Благотворители также помогут сделать ремонт в домах, установят кухонную мебель и обустроят санузлы. Все с учетом потребностей ветеранов и для их комфорта", - рассказал чиновник.

Некоторые из домов уже обустроены для комфортной жизни (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Он отметил, что дома - с просторными террасами. В них все необходимое: вода, электричество, газ, канализация. Тротуары и проезды обустроены так, чтобы жители легко передвигались по городу.

Дома с просторными террасами (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"Есть зона отдыха, сквер, спортивные и детские площадки, зоны для барбекю, почтомат, достраивают укрытие. Построят амбулаторию и магазин", - добавил глава ОГА.

Детская площадка на территории городка (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Кто будет жить в новом городке

По словам Кравченко, ключи от новых домов уже передали 45 военным, которые во время боевых действий получили существенные физические повреждения.

"Здесь будут жить защитники из разных военных подразделений, а также семьи погибших. Со своей стороны КОВА ориентировалась на подшефные бригады: 72 ОМБР, 114 ТРО, 3-я штурмовая, ГУР", - рассказал он.

Первые ключи для защитников Украины (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Чиновник уточнил, что всех кандидатов на проживание в городке подавало командование военных подразделений.

"Тем, кто вернулся с фронта и имеет серьезные травмы, приходится фактически начинать жизнь с начала. И этот период адаптации должны проходить совместно с теми, кто нас защищает. Это не просто. Это крайне болезненно. Но украинские ветераны не будут наедине со своими проблемами", - подчеркнул он.

Официальное вручение ключей от жилья (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Критерии для получения жилья в городке такие: это бойцы, которые получили ранения и не могут больше проходить службу, имеют семью и не имеют собственного жилья.

"КОВА берет на себя оформление детей в ближайшие детсады и школы. Доставлять их туда будет специальный автобус, который также приобрели благотворители. Поможем и с трудоустройством и профессиональным переобучением", - рассказал чиновник.

Школьный автобус для детей (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Он добавил, что такие городки должны быть в каждой общине Киевской области, в каждом районе Киевской области, в каждой области.

"Поэтому работаю дальше над поиском благотворителей и расширением подобных проектов", - написал Кравченко.

Ключи от домов в городке получили уже 45 военных (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

За чьи средства был реализован проект

Кравченко напомнил, что задача президента Украины для всех четкая - поддерживать ветеранов на всех уровнях и конкретными делами.

"И я благодарен приобщающимся к этому меценатам", - отметил чиновник.

Он уточнил, что реализовать уникальный проект финансово помогли благотворительный фонд Андрея Засухи и ФК "Колос Ковалівка".

Официальное открытие инклюзивного городка (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

"После нашего разговора Андрею Засухе понадобилось 15 минут, чтобы принять решение и начать строить. Реализовали все за 9 месяцев. Ни одной копейки областного или государственного бюджета не задействовали", - подчеркнул глава Киевской ОГА.

Он отметил также, что производители строительных материалов Киевской области делали максимальные скидки, что позволило построить еще больше жилья, ведь материалы отдавали по себестоимости.

Проект городка для ветеранов (фото: facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)