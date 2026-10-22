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В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми

11:35 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
В Киевской области ухудшилось качество воздуха: где следует держать окна закрытыми Фото: в Киевской области ухудшилось качество воздуха (Getty Images)
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В Киевской области 22 октября временно ухудшилось качество воздуха в шести населённых пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной администрации.

По данным мониторинга, удовлетворительное состояние качества воздуха наблюдается в Иванкове, Ирпене, Вишневом, Белой Церкви, Обухове и Броварах. Здесь зафиксировали временное ухудшение качества воздуха.

Основной загрязнитель - мелкодисперсная пыль, концентрация которой имеет тенденцию к снижению.

Чтобы позаботиться о себе специалисты советуют: держать окна закрытыми; не находиться длительное время на открытом воздухе; пить достаточно воды; если воздухоочиститель лучше включить его на максимальный режим.

Особенно внимательными следует быть людям постарше, детям и тем, кто чувствительно реагирует на раздражение, ведь длительное влияние мелкодисперсной пыли может вызывать дискомфорт во время дыхания.

В других населенных пунктах области превышения допустимого содержания химических и биологических веществ не зафиксированы, а показатели качества воздуха (AQI) на большей части Киевщины находятся в пределах безопасной нормы.

Уровень гамма-излучения в Киевской области соответствует природному фону. Специалисты продолжают мониторинг состояния атмосферного воздуха.

Напомним, с вечера до утра 22 октября Россия выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету тремя волнами, а также дроны. Есть двое погибших и десятки раненых, в том числе дети.

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