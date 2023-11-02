Киевсовет обратится к президенту для решения вопроса о Мемориальном военном кладбище, - Кличко

Киевский городской совет сегодня будет голосовать за обращение к президенту Украины и Кабинету министров относительно решения вопроса обустройства Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного кладбища.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в начале сессии городского совета.

"Из резонансных и болезненных вопросов, которые волнуют сегодня киевлян и общество в целом, - это создание Мемориального кладбища для захоронений наших Героев. И сегодня Киевсовет должен обратиться к президенту Украины и правительству принять меры по решению вопроса о размещении Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного кладбища", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что столица обращалась к центральной власти и предлагала 4 локации для размещения Национального военного мемориального кладбища. Каждая из этих локаций прорабатывалась вместе с правительством, подчеркнул Кличко.

"Парламент в мае этого года принял специальный закон. Его подписал глава Верховной рады Украины, но не подписал Президент. Этот закон должен біл урегулировать проблемные вопросы создания Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Вместо этого в августе Правительство приняло постановление, которым определило новое местоположение Национального Мемориала - на территории Гатненской сельской территориальной громады Фастовского района. Следовательно, вопросы создания Национального военного мемориального кладбища и Киевского городского военного так и остаются нерешенными", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы убежден, что Национальный военный мемориал должен находиться на территории столицы - в Киеве. Чтобы отдать должное уважение павшим защитникам и Ззщитницам Украины. И в знак уважения к членам семей Героев.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко 26 октября инициировал проведение внеочередного заседания Киевсовета. Главным вопросом было увеличение помощи защитникам на 1,5 млрд. грн.