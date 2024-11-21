Киевсовет увеличит компенсации ветеранам за протезы и переоборудование авто, - Кличко

Киевсовет на сегодняшнем заседании проголосует за изменения в программу "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины", чтобы увеличить финансирование бюджетных средств изготовления протезов и переоборудования автомобилей для ветеранов с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы.

"Столица продолжает помогать и нашим бойцам на фронте, и ветеранам, которые возвращаются с войны. Сегодня Киевсовет должен рассмотреть изменения к городской целевой программе "Поддержка киевлян – Защитников и Защитниц Украины". Речь идет о софинансировании протезов повышенной функциональности для киевлян-Защитников и Защитниц. Также в изменениях к программе говорится о компенсации средств за переоборудование авто людям с инвалидностью", - сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столица будет оплачивать изготовление протезов дополнительно к государственной помощи.

"Современные протезы – это возможность улучшить качество жизни для людей, которые получили инвалидность, защищая Украину. Максимальная стоимость, которую оплачивает им государство, – до 2 млн грн. Киев дополнительно будет оплачивать изготовление протезов высокой функциональности и комфорта. Еще до 1,5 млн грн на одного человека", - подчеркнул Кличко.

Он также сообщил, что Киев уже год предоставляет компенсацию за приобретение автомобиля. Однако часто человек уже имеет авто, но не может им пользоваться, потому что не имеет денег, чтобы переоборудовать его. Теперь ветераны смогут получать от города компенсацию за переоборудование автомобиля, подчеркнул мэр.

Ранее сообщалось, что, согласно договоренностям Виталия Кличко с мэром Берлина Каем Вегнером, в Киеве на базе одной из коммунальных больниц создается "Берлинско-Киевский центр протезирования".