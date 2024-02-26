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Киевсовет увеличит финансирование по программе "Защитник Киева" до 5 млрд, - Кличко

Понедельник 26 февраля 2024 18:21
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Киевсовет увеличит финансирование по программе "Защитник Киева" до 5 млрд, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На следующее заседание Киевсовета готовится к рассмотрению проект решения об увеличении финансирования на программу "Защитник Киева" более чем в три раза - до 5 миллиардов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Планируем на следующем заседании Киевсовета увеличить расходы на программу "Защитник Киева" до почти 5 млрд гривен. Напомним, предварительно на программу было запланировано 1,5 млрд гривен и мы обещали это финансирование увеличивать. Так и делаем", - сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что в дальнейшем планируется также увеличивать расходы по ВСУ.

"Это будет не последняя корректировка бюджета для помощи нашим защитникам", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев направил на помощь ВСУ 7 миллиардов гривен - почти 10% бюджета города, хотя в начале года на это закладывалось всего 100 миллионов гривен.

В 2024 году в помощь ВСУ столица предусмотрела 1,5 миллиарда гривен. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что эту сумму предполагается увеличивать в течение года.

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Киевсовет Виталий Кличко
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