Киевсовет обеспечит финансово-кредитную поддержку бизнесу, производящему дроны, - Кличко

"Киевсовет сегодня примет механизм финансово-кредитной поддержки для малого и среднего бизнеса, работающего в сфере изготовления и ремонта беспилотных летательных аппаратов. Город должен делать то, что может в нынешних условиях, для помощи в оснащении наших военных. И поддержки предпринимателей, работающих над тем, чтобы помогать снабжать бойцов необходимой техникой – в частности, дронами.

Мэр Киева подчеркнул, что Киевская община постоянно помогает защитникам дронами.

"Мы постоянно передаем партии дронов нашим защитникам на фронт. Также оснащение военные закупают и за средства, выделенные решениями Киевсовета – из бюджета столицы. И также защитники получают БПЛА в качестве благотворительной помощи (приобретенные, привлеченные за небюджетные деньги)", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал от общества Киева партию дронов бойцам 92 бригады ВСУ на Харьковское направление. В целом же с начала года город направил уже 97 млн грн на оснащение этой бригады.

Также Кличко передал более 800 дронов от общины столицы бойцам 112 бригады ТрО Киева и сообщил о выделении дополнительных средств из бюджета на оснащение подразделения.