RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевсовет принял обращение к власти соблюдать нормы Конституции для местного самоуправления, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На сегодняшней сессии депутаты Киевсовета приняли обращение к центральной власти с требованием соблюдать нормы Конституции относительно прав местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевсовет сегодня принял обращение к президенту, парламенту и правительству с требованием соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления. А именно - чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова, как это по закону о столице и решению Конституционного Суда 2001 года. Ведь 90% полномочий городской администрации - это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать исполнение этих полномочий! Они не могут быть делегированы другим органами власти", - заявил Кличко.

Также в обращении говорится о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева, отметил мэр Киева.

"Сейчас ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность только по мере города. В результате этого мы уже видим признаки разбалансирования власти и внесения хаоса в управление столицей. И это тревожные колокольчики для всей страны", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что в ситуации войны все должны работать сообща, без политических противоречий и борьбы. Ибо только в единстве - залог нашей победы, заявил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения военную администрацию Киева возглавлял Виталий Кличко. 1 марта 2022 года президент своим указом назначил руководителем КМВА Николая Жирнова, а 21 октября 2022 года - Сергея Попка. Сейчас военная администрация существует в Киеве, несмотря на то, что в городе не ведутся прямые военные действия.

Также сообщалось, что изменения в порядок назначения глав РГА были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас главы местных госадминистраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабинета министров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КонституцияМестное самоуправлениеВиталий Кличко