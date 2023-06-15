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Киевсовет принял обращение к власти соблюдать нормы Конституции для местного самоуправления, - Кличко

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Четверг 15 июня 2023 18:10
Киевсовет принял обращение к власти соблюдать нормы Конституции для местного самоуправления, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

На сегодняшней сессии депутаты Киевсовета приняли обращение к центральной власти с требованием соблюдать нормы Конституции относительно прав местного самоуправления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Киевсовет сегодня принял обращение к президенту, парламенту и правительству с требованием соблюдать Конституционные гарантии прав местного самоуправления. А именно - чтобы исполнительный орган Киевсовета возглавлял избранный городской голова, как это по закону о столице и решению Конституционного Суда 2001 года. Ведь 90% полномочий городской администрации - это полномочия органов местного самоуправления. И только городской совет имеет право контролировать исполнение этих полномочий! Они не могут быть делегированы другим органами власти", - заявил Кличко.

Также в обращении говорится о возвращении городскому голове права подавать кандидатуры на назначение и увольнение глав районов города Киева, отметил мэр Киева.

"Сейчас ситуация такова, что полномочия у одних, а ответственность только по мере города. В результате этого мы уже видим признаки разбалансирования власти и внесения хаоса в управление столицей. И это тревожные колокольчики для всей страны", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что в ситуации войны все должны работать сообща, без политических противоречий и борьбы. Ибо только в единстве - залог нашей победы, заявил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения военную администрацию Киева возглавлял Виталий Кличко. 1 марта 2022 года президент своим указом назначил руководителем КМВА Николая Жирнова, а 21 октября 2022 года - Сергея Попка. Сейчас военная администрация существует в Киеве, несмотря на то, что в городе не ведутся прямые военные действия.

Также сообщалось, что изменения в порядок назначения глав РГА были внесены за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ. Сейчас главы местных госадминистраций назначаются и увольняются президентом по представлению Кабинета министров.

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Конституция Местное самоуправление Виталий Кличко
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