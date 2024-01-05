RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киевпасстранс опроверг информацию о закупке стеклянных остановок для воздушных тревог

Фото: Киевпасстранс опроверг информацию о закупке стеклянных остановок для воздушных тревог (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Коммунальное предприятие "Киевпасстранс" не покупало стеклянные остановочные комплексы, тем более для того, чтобы люди пережидали там воздушные тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Киевпасстранса".

"Фейк: Киевпасстранс купил стеклянные остановки для тревог. Реальность: Остановки не купили! Остановки зарезервировали! И не для тревог, а для того, чтобы люди не стояли на ветру или не мокли под дождем. Или если остановку повредят, что происходило не раз. И ее нужно починить или заменить. Именно для этого заключается страховой договор. Если что-то происходит, то тогда Киевпасстранс покупает остановку. Чтобы люди не ждали ее изготовления. Если же ничего не происходит - остановка не покупается", - сообщили в компании.

В коммунальном предприятии также отметили, что во время воздушных тревог на остановках опасно.

"Те политики, которые начали разгонять джинсу, рекомендуя киевлянам стоять на стеклянных остановках во время тревоги, рискуют жизнью людей. Это их отношение к киевлянам. Оно нам давно известно. Мы, в свою очередь, призываем горожан не пережидать воздушные тревоги на остановках, а находиться в укрытии", - подчеркнули в "Киевпасстрансе".

Напомним, ранее была распространена информация о том, что якобы КП "Киевпасстранс" закупил стеклянные остановки, где киевлянам придется пережидать воздушные тревоги.

 

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев