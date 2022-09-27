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"Киевметрострой" обратился к президенту из-за попыток незаконно завладеть имуществом предприятия

Фото: "Киевметрострой" обратился к президенту из-за попыток незаконно завладеть имуществом предприятия во время войны (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

АО "Киевметрострой" обратилось к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой остановить попытки незаконно завладеть имуществом предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечается в сообщении, у "Киевметростроя" накануне войны был судебный процесс, который из-за начала боевых действий не был окончен - неизвестная компания подала иск на предприятие и выиграла его.

"Из-за войны у метростроевцев не было ни возможностей, ни времени заниматься юридическими хлопотами - суды не работали, а юристы были уже задействованы в боевых действиях. Это обстоятельство использовал частный исполнитель исполнительного округа Киев Виталий Григорьевич Пилипчук. Он и его люди, воспользовавшись отсутствием охраны, 20 сентября 2022 года незаконно проникли на площадку стратегического предприятия - метрополитена, и украли фронтальный погрузчик-манипулятор, который был уже подготовлен для передачи ВСУ, чтобы строить грунтовые укрепления вокруг столицы, а 26 сентября воры вернулись на стройплощадку, но благодаря полиции Киева им не удалось украсть другую технику. Схема у господина Пилипчука была следующая: он, имея в ГП "СЕТАМ" сообщника (в документах фигурирует Виталий Владимирович Горай), разыскивал в системе судебные решения, а затем пытался приобрести арестованное имущество за копейки", - отмечают в компании.

АО "Киевметрострой" уже обратилось в СБУ с заявлением о проникновении на стратегический объект в военное время и возможной причастности данных лиц к ДРГ РФ в г. Киеве.

Также подготовлены обращения к НАБУ и президенту Владимиру Зеленскому. Известно, что НАБУ уже расследует несколько дел, как должностные лица АРМА в сговоре с представителями ГП "СЕТАМ", частными компаниями и другими лицами организовали схему по продаже по заниженной стоимости через торговую площадку ГП "СЕТАМ" имущества, арестованного в рамках уголовных дел по особо крупным размерах, добавляют в компании.

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