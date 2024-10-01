Киев остановился. Украина чтит память героев в День защитников и защитниц

Во вторник, 1 октября, Украина чтит память павших героев в День защитников и защитниц общенациональной минутой молчания. Во время которой движение в центре Киева временно приостанавливали.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Так, сегодня в 09:00 состоялась общенациональная минута молчания в знак уважения и признательности погибшим защитникам Украины.
Из-за чего с 8:55 до 9:05 в столице сотрудники Национальной полиции остановили движение в центре, а именно на Майдане Независимости и на улице Крещатик на перекрестке с Аллеей Героев Небесной Сотни.
"Киевляне, и гости столицы, где бы вы ни были, что бы ни делали - остановитесь на минуту в знак уважения и благодарности к погибшим защитникам Украины. В эту минуту подумайте, что страшная война продолжается. Но мы всегда будем помнить тех, кто отдал самое ценное - собственную жизнь за то, чтобы мы продолжали жить", - призвал начальник КГВА Сергей Попко.
Как отметил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Донецкой области минута молчания особая, потому что не тихая, а сопровождается "громом" передовой.
"Именно здесь острее всего чувствуешь цену, которую платят Защитники и Защитницы за нашу свободу. Именно здесь, на въезде в самый "горячий" регион, склоны головы вместе с главой ГУ Нацполиции в области Александром Ганжей. В память о погибших собратьях и всех украинских воинов", - написал он.
В Харькове также приостановили движение на Площади Свободы.
Каждый год 1 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины. Эта дата посвящена чествованию героев, посвятивших свою жизнь защите страны и ее суверенитету.
Этот день приобрел особое значение во время полномасштабного российского вторжения и стал символом признания и признательности военным и гражданам Украины, вставшим на защиту своей страны.
Напомним, что сначала этот государственный праздник назывался День защитника Украины, но впоследствии президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переименовании праздника в День защитников и защитниц Украины.
К тому же, ранее праздник отмечали 14 октября, поскольку дата была связана с Днем украинского казачества и Дня Покровы Пресвятой Богородицы. Однако дата праздника изменилась. В 2023 году его перенесли на 1 октября из-за перехода Православной церкви Украины и УГКЦ на новый календарь.
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