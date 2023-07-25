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Киев увеличивает финансирование ВСУ до 5 млрд гривен, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Киев увеличит расходы из городского бюджета на помощь военным в несколько раз – до 5 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко во время сессии Киевского городского совета.

Он также выступил с инициативой законодательно расширить возможность сообществ помогать защитникам.

"На сегодняшнем заседании Киевсовета увеличим финансирование столицей сил обороны до 5 млрд гривен. Напомню, в прошлом году на финансирование сил безопасности и обороны Киева мы с вами выделили из бюджета города почти 850 миллионов гривен. За 6 месяцев этого года - более 380 миллионов. То есть в общем - более 1,2 миллиарда. И мы продолжаем выделять деньги. А также привлекать помощь от иностранных партнеров. Мы реагируем на все обращения наших подразделений", - сообщил Виталий Кличко.

По его словам, по закону, напрямую Вооруженным силам средства из местных бюджетов перечислять нельзя. Общины имеют право финансировать только потребности военных подразделений, зарегистрированных на их территории, или входящих в силы обороны того или иного города.

Поэтому мэр Киева выступил с инициативой внести изменения в законодательство, чтобы расширить возможности общин помощи военным.

"Парламент должен законодательно урегулировать вопросы финансирования городами потребностей военных. Чтобы мы могли выделять средства подразделениям, зарегистрированным не только в нашей громаде. А также мы должны понимать реальные потребности, что именно нужно закупать. А не в общем дроны. Какие именно, кому именно, в каком количестве? К тому же нашим защитникам нужно еще многое, - начиная от средств антидроновой защиты, например", - отметил Кличко.

Он также предложил механизм, чтобы сделать работу по помощи армии системной и эффективной.

"Чтобы это была системная работа, предлагаю создать Координационный совет городских и поселковых глав с Генштабом, Министерством обороны, которые знают потребности и чего где не хватает. Создать на платформе Ассоциации городов, которая объединяет громады. Чтобы усилия местного самоуправления были скоординированы и максимально эффективны. Общественный контроль может осуществлять общественный совет, созданный недавно при Министерстве обороны. Чтобы процесс был открытым и понятным обществу", - подчеркнул Кличко.

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Виталий КличкоВооруженные силы Украины