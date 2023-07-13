Киев завтра накроет гроза со шквальным ветром

Погода в Киеве завтра, 14 июля, резко ухудшится. Столицу накроет гроза и шквальные порывы ветра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.
Синоптики предупреждают, что завтра днем в Киеве ожидается ливень и гроза, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.
Жителям столицы советуют во время сильного ветра держаться подальше от щитов, линий электропередачи и деревьев. Также киевлян призывают не парковать возле них авто.
В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру: 0442847419.
Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018. Также при падении деревьев можно вызвать спасателей по номеру 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.
По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в некоторых областях на севере и востоке возможны ливни. Синоптики предупреждают, что на левобережной части Украины может быть град.
При этом жара немного спадет. Столбики термометров днем покажут +20 +25 градусов, а на Закарпатье и на юге +26 +31.
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