RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев завтра накроет гроза со шквальным ветром

Фото: Киев завтра накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве завтра, 14 июля, резко ухудшится. Столицу накроет гроза и шквальные порывы ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

Синоптики предупреждают, что завтра днем в Киеве ожидается ливень и гроза, а также ветер с порывами до 15-20 м/с.

Жителям столицы советуют во время сильного ветра держаться подальше от щитов, линий электропередачи и деревьев. Также киевлян призывают не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве следует обращаться в диспетчерскую "Киевавтодора" по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018. Также при падении деревьев можно вызвать спасателей по номеру 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, завтра по всей Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в некоторых областях на севере и востоке возможны ливни. Синоптики предупреждают, что на левобережной части Украины может быть град.

При этом жара немного спадет. Столбики термометров днем покажут +20 +25 градусов, а на Закарпатье и на юге +26 +31.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в КиевеПогодаНепогода в УкраинеКГГАГидрометцентр