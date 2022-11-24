Киев восстанавливается после удара. Как узнать, когда будет свет
В Киеве постепенно возобновляют электроснабжение потребителей после массированного ракетного удара, который произвели российские военные вчера, 23 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Если у вас до сих пор отсутствует электричество, то ориентировочное время подключения дома к электросети можно узнать на сайте ДТЭК.
Сообщается, что если в доме отсутствует свет и информация по конкретному адресу не доступна на сайте, то необходимо сообщить об этом оператора нажатием специальной кнопки.
Также ранее стало известно, что абоненты в Киеве, которые оказались под аварийными отключениями, после стабилизации ситуации в энергосистеме и завершения ремонта на поврежденных линиях будут подключены к сети.
Ранее сообщалось, что 70% жилищного фонда Киева находятся в режиме аварийного отключения электроэнергии.
В обесточенных районах Киева для уведомления о воздушной тревоге задействуют громкоговорители.
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