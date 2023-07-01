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Киев и область завтра накроет гроза

Фото: Киев и область завтра накроет гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Киеве и области завтра, 2 июля, ухудшится. Возможен дождь с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр и КГВА.

Киевскую область и столицу накроет гроза. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

Жители Киева и области призывают во время сильного ветра держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, также рекомендуют не парковать возле них авто.

В случае подтоплений дорог и тротуаров в Киеве нужно обращаться в диспетчерскую "Киевавтодор" по номеру: 0442847419.

Если упало дерево или сломались ветки, следует обратиться в "Киевзеленстрой": 0442724018 ; 0444834045. Также при падении деревьев можно обратиться к спасателям на линию 101 или по телефону 0444303713. При травмировании людей звоните по телефону 103.

Погода в Киеве

По прогнозам синоптиков сегодня в столице без осадков, но завтра днем возможны кратковременные дожди с грозой.

Температура воздуха днем в Киеве ожидается в пределах +27 +29 градусов. Ночью столбики термометров покажут +17 +19 градусов.

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