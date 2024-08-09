Киев и область в ближайшие часы накроет гроза

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 9 августа гроза", - говорится в сообщении.

Поэтому объявлен первый, желтый, уровень погодной опасности.

В ненастную погоду гражданам рекомендуют избегать пребывания вблизи рекламных щитов, линий электропередачи, крупных деревьев и не парковать рядом с ними автотранспорт.

Также следует плотно закрыть окна домов, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

В случае, если дерево упало или сломались ветки, звоните по телефону в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 0442724018.

Когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 0444303713 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

При неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 0503873542 (телефон ЦОДР).

Ранее РБК-Украина сообщало, что в субботу, 10 августа, в Украине ожидается преимущественно дождливая погода.

Также в конце июля в Украине были зафиксированы рекордные показатели среднесуточной температуры воздуха в истории.

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