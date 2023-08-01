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Киев и Красный Крест подписали меморандум о сотрудничестве о помощи военным, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Городская власть Киева и Общество Красного Креста Украины подписали Меморандум о сотрудничестве по вопросам помощи военным и гражданским лицам, пострадавшим от войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Сегодня подписали Меморандум о сотрудничестве между столицей и Обществом Красного Креста Украины. Он в первую очередь предусматривает сотрудничество в реабилитации военных и гражданских, которые пострадали вследствие полномасштабной войны, с которой ворвалась Россия", - сообщил Кличко.

По его словам, речь, в частности, идет о приобретении современного реабилитационного оборудования для крупного реабилитационного центра, который создает город. В части его помещений идет ремонт, а в части уже лечатся и проходят реабилитацию наши защитники, отметил Кличко.

В Меморандуме закреплены и другие направления сотрудничества.

"Также запланированы учения специалистов, которые будут оказывать психологическую и реабилитационную помощь для военных и специалистов, которые будут работать с пострадавшими гражданскими. Меморандумом предусмотрены и меры, способствующие социализации ветеранов", - подчеркнул мэр Киева.

На первом этапе реализации Меморандума сотрудничество будет осуществляться с привлечением международных доноров, подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко до 5 млрд грн увеличены расходы городского бюджета на помощь ВСУ. Также мэр Киева выступил с инициативой законодательно разрешить общинам помогать не только тем военным подразделениям, зарегистрированным на их территории, но и всем остальным.

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Виталий КличкоКрасный Крест