Киев создает новую систему поддержки ветеранов, которые возвращаются к гражданской жизни, - Кличко

"Накануне Дня Защитников и Защитниц Украины в столице прошел Второй Киевский Форум ветеранов. Говорили, в частности, о помощи, которую громада столицы оказывает бойцам на фронте, и о поддержке, реабилитации, интеграции военных в мирную жизнь", - сообщил Виталий Кличко.

Он отметил, что город выделяет средства на эффективное предоставление реабилитационных услуг для ветеранов. Так, в прошлом году 2400 военных прошли реабилитацию в Медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи. Продолжается ремонт помещений Центра, чтобы увеличить его пропускную способность.

Также Кличко акцентировал, что столица привлекает помощь иностранных партнеров для потребностей ветеранов. В частности, при поддержке немецких партнеров осенью должен открыться "Берлинско-Киевский центр протезирования", о котором Кличко договорился с мэром Берлина.

Мэр Киева рассказал также о социальных выплатах столичным защитникам и помощи бойцам на фронте.

"Только в этом году столица выделила защитникам из городского бюджета уже 8,6 млрд грн. С начала года от громады Киева передали на фронт более 8 000 БПЛА разных типов. Передаем системы РЭБ, автомобили и другое необходимое снаряжение. Только в сентябре на передовую к бойцам отправились около 1700 дронов Mavic разных типов. Также передаем оснащение, приобретенное за небюджетные средства", - подчеркнул Кличко.

Во время Форума мэр Киева наградил медалями "Честь. Слава. Держава" киевлян-защитников и членов семей погибших воинов.