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Киев сковала гололедица. Водителей просят не выезжать в город без надобности

Фото: из-за гололеда водители в Киеве просят не выезжать в город (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 20 ноября из-за заморозков гололедица на дорогах. Из-за чего водителей в столице призывают не выезжать в город без надобности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КМВА.

"Снег и гололед. В Киеве из-за ночных заморозков на дорогах образовался гололед, а днем и вечером ожидаются осадки в виде снега", - говорится в сообщении.

По данным КМВА, более 1400 коммунальщиков и 25 единиц спецтехники жилищно-коммунального хозяйства уже обрабатывают дорожное покрытие, тротуары и остановки транспорта противогололедными средствами.

"Призываем киевлян без надобности не выезжать на улицы Киева и не парковать автомобили по дорогам и улицам . Пользуйтесь общественным транспортом", - просят в КМВА.

Погода в Киеве

Днем в столице облачно, ночью без существенных осадков, а днем небольшой мокрый снег. Ветер восточных направлений, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут -8 -6, а днем -4 -2.

Напомним, также РБК-Украина писало о погоде в Украине сегодня, 20 ноября.

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