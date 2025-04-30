Киев начнет выплату помощи пострадавшим от обстрела 24 апреля до конца недели, - КГГА

"Жители уже подали 46 заявлений на компенсацию аренды жилья (по 40 тыс. грн). Кроме того, 618 человек обратились за единовременной материальной помощью в размере 10 тыс. грн в рамках городской программы "Забота. Навстречу киевлянам". Выплаты пострадавшим начнутся уже до конца этой недели", - говорится в сообщении КГГА.

В мэрии отмечают, что подать заявление на получение помощи можно в пункте поддержки, действующем на базе специализированной школы I-III ступеней № 96 имени А. К. Антонова по адресу: ул. Александра Оксанченко, 2.

Как сообщалось ранее, в результате российской атаки на столицу 24 апреля повреждено 106 зданий, среди которых - 84 жилых. 1 дом полностью уничтожен, еще 8 получили значительные повреждения и требуют инструментального обследования. Также повреждены окна и двери в 4 школах и 2 детских садах, в ряде медицинских, спортивных и других социальных учреждений. Кроме того, повреждены 74 транспортных средства, из которых 50 не подлежат ремонту.

Работы по ликвидации последствий вражеского обстрела продолжаются. Только в Святошинском районе коммунальные службы вывезли уже 2 888 кубометров строительного мусора, отмечают в КГГА.

Ранее также сообщалось, что в течение 2022-2025 годов в Киеве восстановили 23 жилых дома, которые получили наибольшие повреждения от российских обстрелов. Продолжаются работы еще на 13 многоквартирных объектах.