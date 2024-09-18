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Киев предлагает выкупить у застройщика земельные участки в заказнике "Протасов яр". Кличко подал проект решения

Фото: Киев предлагает выкупить у застройщика земельные участки в заказнике "Протасов яр"
Автор: Александр Мороз

Столичные власти предлагают выкупить у застройщика земельные участки, вошедшие в ландшафтный заказник "Протасов яр" имени Романа Ратушного. Соответствующий проект решения, инициированный мэром Киева Виталием Кличко, будет рассмотрен на ближайшем заседании Киевсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко.

"Киевский городской совет инициирует процесс выкупа земельных участков, которые вошли в заказник "Протасов яр" имени Романа Ратушного. Соответствующий проект решения Киевсовета зарегистрирован по представлению Киевского городского головы Виталия Кличко и будет вынесен на ближайшее пленарное заседание Киевсовета вместе с проектами решений Киевсовета, которые просит поддержать громада", - сообщил Владимир Бондаренко.

Он отметил, что Киевсовет еще раньше по требованию громады Протасового яра начал переговорный процесс с собственником земельных участков – ООО "Протасов яр".

"Попытки владельцев использовать земельные участки в Протасовом яру под даже частичную застройку не воспримутся ни громадой, ни городской властью. В то же время земельный участок был продан еще 20 лет назад, и собственник, в случае его изъятия, имеет право на соответствующее возмещение. Вопрос выкупа поднимали представители громады Протасового яра, а вчера его поддержал и владелец земельных участков. Теперь мы ждем и прекращения обжалования со стороны ООО "Протасов яр" решения о создании ландшафтного заказника имени Романа Ратушного", - подчеркнул секретарь Киевского городского совета.

По словам Бондаренко, покрытие расходов на выкуп планируется осуществить за счет поступлений в бюджет города Киева от продажи и аренды земельных участков. Цена выкупа будет определена по результатам проведения экспертной оценки и соответствующих переговоров.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко обещал, что Протасов Яр останется зеленой зоной. Решением Киевсовета здесь создан ландшафтный заказник. В том числе в память об общественном активисте Романе Ратушном, который погиб на российско-украинской войне.

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КиевВиталий Кличко