Киев продолжит увеличивать помощь военным, - Кличко

"За средства общины города защитники приобрели автомобили, почти 3 тысячи дронов, необходимое снаряжение. В качестве же благотворительной помощи мы передали более 400 дронов. В январе этого года Киевсовет уже выделил 500 млн грн на приобретение дронов разных типов. Предусмотрели 1,2 млрд грн в помощь защитникам. И эту сумму город будет увеличивать. В прошлом году мы начинали со ста миллионов в поддержку армии. А закончили год с более чем 7 млрд", - сообщил Кличко.

Мэр также отметил, что военные очень ценят помощь самоуправления.

"Мы на постоянной связи с нашими военными. Я посещал их и на фронте. И они нам сами говорят, что им необходимо. Скажу откровенно, военные говорят, что местное самоуправление очень спасает ситуацию на фронте своей помощью. Например, Киев не отказал. ни одному военному формированию, не обошел вниманием ни одно обращение военных. Чем мы можем - тем помогаем", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, по словам Кличко, на помощь ветеранам и их семьям, семьям погибших воинов в бюджете Киева заложено 742 млн., на жилье - 150 млн. Киевляне, мобилизуемые в ряды ВСУ, получают от города дополнительную единовременную выплату 30 тыс. грн. .

Кличко отметил, что в прошлом году центральные власти лишили местные власти части финансирования, забрав "военный" НДФЛ.

"Это для Киева примерно 8 миллиардов гривен в год. Тем не менее, мы ищем ресурсы для помощи фронту. И при этом мы должны понимать, что многомиллионный город должен работать, поддерживать инфраструктуру, обеспечивать жизнедеятельность столицы. А люди должны получать все необходимые сервисы. услуги", - подчеркнул мэр столицы.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко на обращение бойцов 23 батальона спецназначения отправил им партию FPV-дронов.

Также сообщалось, что братья Кличко передали дроны защитникам Авдеевки. 100 FPV-дронов от братьев Кличко получили бойцы 47 ОМБр "Магура" и еще 100 FPV-дронов - 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха.