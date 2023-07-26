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Киев приобрел 113 квартир для временного проживания переселенцев, - Кличко

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Киев приобрел в собственность территориального общества 113 квартир для временного проживания вынужденных переселенцев. Мэр Киева Виталий Кличко вручил ордера и ключи от квартир первым семьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Первые 37 квартир для внутренне перемещенных лиц уже введены в эксплуатацию и готовы принять людей на временное проживание. Квартиры являются собственностью территориальной громады Киева и предоставляются бесплатно вынужденным переселенцам. Город уже закупил 113 таких квартир. Их общая площадь около 6 тысяч кВ. м, а суммарная стоимость - почти 230 млн грн", - сообщил Виталий Кличко.

Сегодня ключи от нового жилья вручили двум семьям. Это семья пани Оксаны из Славянска Донецкой области, которая состоит из 6 человек: трое маленьких детей и родители с инвалидностью. Также жилье получила семья Александра и Ольги из Мариуполя. Супруги воспитывают сына, который с детства имеет инвалидность. Александр - член добровольческого формирования территориальной громады Киева. Также с ними проживают родители.

Кличко также сообщил, что на сегодня в Киеве 810 семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в жилье для временного проживания. Больше всего таких людей - в Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах города.

Всего с начала полномасштабной российской агрессии в Киеве зарегистрировались почти 266 тысяч ВПЛ, а начиная с 2014 года - 400 тысяч человек. Около 15 тысяч из них - люди с инвалидностью, более 65 тысяч - пенсионеры, сообщил мэр Киева.

Ранее сообщалось, что по инициативе Виталия Кличко до 5 млрд грн увеличены расходы городского бюджета на помощь ВСУ. Также мэр Киева выступил с инициативой законодательно разрешить громадам помогать не только тем военным подразделениям, которые зарегистрированы на их территории, но и всем остальным.

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Киевжилье для переселенцевВиталий Кличко