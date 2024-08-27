RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Киев получил от Брюсселя 3 тысячи бронежилетов для медиков и коммунальщиков, - Кличко

Фото: Виталий Кличко (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Город-собрат Киева – Брюссель – передал три тысячи бронежилетов для работников столичных служб, выезжающих на ликвидацию последствий российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева.

"Киев получил в качестве благотворительной помощи от мэрии нашего города-побратима – Брюсселя и Брюссельской больницы Сен-Пьер 3 тысячи бронежилетов (невоенного назначения). Бронежилеты будут защищать столичных медиков и работников экстренных, коммунальных служб во время оказания ими помощи пострадавшим от российских атак, при ликвидации последствий обстрелов", – отметил Кличко.

Бронежилеты передали руководитель отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Люк Якобс, отметил мэр Киева.

Он поблагодарил Брюссель и его мэра Филиппа Клоза, который постоянно поддерживает и помогает Киеву и Украине.

"Партнерство наших городов, которое началось с мая 2022 года, уже принесло много пользы. Брюссель помогает в оснащении киевских медучреждений, стажировке медиков. Передал за время полномасштабной войны нашему городу гуманитарную помощь, оборудование, спецавто. Спасибо за дружбу и реальную поддержку! Вместе мы сильнее!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал 72 ОМБр на Покровское направление партию дронов и систему РЭБ, которые были приобретены за внебюджетные средства.

Также сообщалось, что Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ до 7,5 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевБрюссельВиталий Кличко