Киев получил от Брюсселя 3 тысячи бронежилетов для медиков и коммунальщиков, - Кличко

"Киев получил в качестве благотворительной помощи от мэрии нашего города-побратима – Брюсселя и Брюссельской больницы Сен-Пьер 3 тысячи бронежилетов (невоенного назначения). Бронежилеты будут защищать столичных медиков и работников экстренных, коммунальных служб во время оказания ими помощи пострадавшим от российских атак, при ликвидации последствий обстрелов", – отметил Кличко.

Бронежилеты передали руководитель отдела экономических и международных связей мэрии Брюсселя Мари-Франс Ботт и Чрезвычайный и Полномочный Посол Бельгии в Украине Люк Якобс, отметил мэр Киева.

Он поблагодарил Брюссель и его мэра Филиппа Клоза, который постоянно поддерживает и помогает Киеву и Украине.

"Партнерство наших городов, которое началось с мая 2022 года, уже принесло много пользы. Брюссель помогает в оснащении киевских медучреждений, стажировке медиков. Передал за время полномасштабной войны нашему городу гуманитарную помощь, оборудование, спецавто. Спасибо за дружбу и реальную поддержку! Вместе мы сильнее!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко передал 72 ОМБр на Покровское направление партию дронов и систему РЭБ, которые были приобретены за внебюджетные средства.

Также сообщалось, что Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ до 7,5 млрд грн.